Quirinale, fonti Pd: non voteremo un candidato di centrodestra (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Pd non voterà un "candidato di centrodestra", serve un "presidente super partes". fonti del Nazareno fanno trapelare che "l'aspettativa che si sta creando per l'annuncio dell'endorsement di ...

