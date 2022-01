Qui Venezia, aumentano i positivi al Covid-19: partita con l’Inter a rischio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter-Venenzia a rischio rinvio per Covid Potrebbe non disputarsi il match in programma sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e Venezia. A mettere in dubbio il match tra nerazzurri e arancioneroverdi sono le diverse positività al Covid emerse tra i giocatori. “Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario” il comunicato del club ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter-Venenzia arinvio perPotrebbe non disputarsi il match in programma sabato pomeriggio a San Siro tra Inter e. A mettere in dubbio il match tra nerazzurri e arancioneroverdi sono le diversetà alemerse tra i giocatori. “IlFC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10tà al19. In totale sono quindi 14 inel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario” il comunicato del club ...

