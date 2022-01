"Questi dati non tornano". Giletti inchioda Speranza in diretta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il conduttore di Non è l'arena ha confrontato i dati del ministro della Salute con quelli dell'Istituto superiore di sanità: ecco cosa non torna Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il conduttore di Non è l'arena ha confrontato idel ministro della Salute con quelli dell'Istituto superiore di sanità: ecco cosa non torna

Advertising

ilfoglio_it : In questi mesi ci sono state molte obiezioni al #greenpass da quando Mario Draghi ne annunciò l’introduzione. C'è c… - stebellentani : Con questi dati (aggiornati all'ultimo report ISS del 7/1), mi aspetto una doppia robusta campagna informativa del… - ItaliaViva : Chi urlava di chiudere tutte le scuole e tornare davanti a un video, compreso qualche sindaco e presidente di regio… - kolemicos : RT @piergiuseppe36: 'Questi dati non tornano'. Giletti inchioda Speranza in diretta #Speranzaingalera - piergiuseppe36 : 'Questi dati non tornano'. Giletti inchioda Speranza in diretta #Speranzaingalera -