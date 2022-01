Pregliasco: “Nessuna discriminazione, abbiamo ripianificato interventi procrastinabili per garantire la massima sicurezza ai fragili” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Già si è ritrovato nell’occhio del ciclone soltanto per aver fatto il suo dovere, nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico, che di fatto determina la linea sanitaria nel Paese. Stimato professionista, e direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco sta vivendo momenti difficili, anche a causa delle minacce pervenute ai suoi familiari da parte di sparute ma violente frange di ‘integralisti’, che agiscono dietro l’egida di no Vax (ma guai però a generalizzare), ed ora, anche notizie poco chiare relative alla struttura da lui diretta dove, secondo fonti equivoche e pasticcione, si sarebbe deciso di rinviare diversi interventi a causa dell’epidemia, che ‘qualcuno’ ha poi abilmente strumentalizzato, facendo intendere che tali rinvii sarebbero stati a discapito dei soli no Vax. Pregliasco: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Già si è ritrovato nell’occhio del ciclone soltanto per aver fatto il suo dovere, nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico, che di fatto determina la linea sanitaria nel Paese. Stimato professionista, e direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, Fabriziosta vivendo momenti difficili, anche a causa delle minacce pervenute ai suoi familiari da parte di sparute ma violente frange di ‘integralisti’, che agiscono dietro l’egida di no Vax (ma guai però a generalizzare), ed ora, anche notizie poco chiare relative alla struttura da lui diretta dove, secondo fonti equivoche e pasticcione, si sarebbe deciso di rinviare diversia causa dell’epidemia, che ‘qualcuno’ ha poi abilmente strumentalizzato, facendo intendere che tali rinvii sarebbero stati a discapito dei soli no Vax.: ...

