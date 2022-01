Pedofilia e Chiesa: Ratzinger accusato di aver coperto abusi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pedofilia e Chiesa: nelle file del clero si respira una profonda inquietudine. Papa emerito Benedetto XVI è accusato di aver coperto quattro casi di abusi. Durante il suo periodo come arcivescovo a Monaco. Tra il 1977 e il 1982. Si tratta quindi, di violazione dei suoi doveri di indagare sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. Dunque la parola fine Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022): nelle file del clero si respira una profonda inquietudine. Papa emerito Benedetto XVI èdiquattro casi di. Durante il suo periodo come arcivescovo a Monaco. Tra il 1977 e il 1982. Si tratta quindi, di violazione dei suoi doveri di indagare suglisessuali nellacattolica. Dunque la parola fine

Avvenire_Nei : Quando era a capo della diocesi bavarese (1977-1982) non avrebbe vigilato su alcuni casi.Accuse anche a Marx e Wett… - euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - ilriformista : Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il co… - CinziaMad : RT @FabrizioDelpret: Diocesi di Monaco: oltre 500 vittime di pedofilia dal 1954 al 2019. Sotto accusa anche #Ratzinger per “comportamenti e… - Livia_DiGioia : RT @mauro_ortolano: #Ratzinger l'ho sempre ritenuto freddo e di scarsa empatia, così come non mi sono mai spiegato perché sia sempre stato… -