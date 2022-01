Paziente in attesa di essere visitato aggredisce infermiere del pronto soccorso (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli nella mattinata di oggi “è finito sotto la furia immotivata di un Paziente in attesa di essere visitato. L’aggressore classificato come codice verde si sarebbe avvicinato al sanitario iniziando dapprima a minacciarlo verbalmente per poi passare alle mani. L’infermiere ha avuto 21 giorni di prognosi dopo le botte prese”. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. “Non smetteremo mai di chiedere presidi h24 delle forze dell’ordine nei pronto soccorso del napoletano dove oramai la violenza verso il personale sanitario è continua costante. Solidarietà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli- Undeldell’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli nella mattinata di oggi “è finito sotto la furia immotivata di unindi. L’aggressore classificato come codice verde si sarebbe avvicinato al sanitario iniziando dapprima a minacciarlo verbalmente per poi passare alle mani. L’ha avuto 21 giorni di prognosi dopo le botte prese”. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. “Non smetteremo mai di chiedere presidi h24 delle forze dell’ordine neidel napoletano dove oramai la violenza verso il personale sanitario è continua costante. Solidarietà ...

