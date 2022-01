Miriana Trevisan è sconvolta dall’atteggiamento di Delia Duran: “Basta, non ti parlo più” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra le gieffine che fin da subito si sono mostrate più solidali con la Duran, data la situazione con Alex Belli e Soleil Sorge, c’è senza dubbio Miriana. La showgirl spesso ha ascoltato le sue parole, cercando di sostenerla e consigliarla nei momenti in cui la modella sembrava pronta a crollare. Eppure in queste ore anche la Trevisan è rimasta delusa dalle parole di Delia e, confidandosi con Nathaly Caldonazzo ha rivelato di non volersi più trovare in mezzo a questi problemi. Miriana Trevisan si sente presa in giro da Delia Duran, non vuole più saperne Sembra proprio che la parola confusa sia la più adatta a definire la situazione che in queste ore si sta svolgendo nella casa del Grande Fratello Vip e che riguarda Delia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra le gieffine che fin da subito si sono mostrate più solidali con la, data la situazione con Alex Belli e Soleil Sorge, c’è senza dubbio. La showgirl spesso ha ascoltato le sue parole, cercando di sostenerla e consigliarla nei momenti in cui la modella sembrava pronta a crollare. Eppure in queste ore anche laè rimasta delusa dalle parole die, confidandosi con Nathaly Caldonazzo ha rivelato di non volersi più trovare in mezzo a questi problemi.si sente presa in giro da, non vuole più saperne Sembra proprio che la parola confusa sia la più adatta a definire la situazione che in queste ore si sta svolgendo nella casa del Grande Fratello Vip e che riguarda...

