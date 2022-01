LIVE – Sinner-Johnson 6-2 2-3, secondo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Steve Johnson, valevole per il secondo turno Australian Open 2022, primo appuntamento Slam stagionale. L’altoatesino ha superato agevolmente Joao Sousa all’esordio e punta forte verso il terzo turno sul cemento outdoor Australiano; lo statunitense, invece, dopo aver vinto un’intesa battaglia con l’aussie Jordan Thompson, tenterà di limitare anche il più quotato avversario con le armi a propria disposizione. Sinner potrà far leva sul suo rovescio game-changer, di gran lunga superiore a quello dell’opponente a stelle e strisce per solidità e rapidità del colpo. Da attenzionare, peraltro, il rendimento al servizio di ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ile latestuale dell’incontro tra Jannike Steve, valevole per il, primo appuntamento Slam stagionale. L’altoatesino ha superato agevolmente Joao Sousa all’esordio e punta forte verso il terzosul cemento outdooro; lo statunitense, invece, dopo aver vinto un’intesa battaglia con l’aussie Jordan Thompson, tenterà di limitare anche il più quotato avversario con le armi a propria disposizione.potrà far leva sul suo rovescio game-changer, di gran lunga superiore a quello dell’opponente a stelle e strisce per solidità e rapidità del colpo. Da attenzionare, peraltro, il rendimento al servizio di ...

Advertising

javabird : @Doctor_D03 Se ti fai un account su SNAI, puoi vedere alcuni match live, compreso quello di oggi di Sinner. Ti bast… - SkySport : #AustralianOpen, #Sinner contro #Johnson LIVE sul canale 211 di #Sky #SkySport #SkyTennis - andreastoolbox : Sinner-Johnson all'Australian Open 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-Johnson all'Australian Open, il risultato in diretta live: Jannik Sinner a caccia del 3° turno degli Austral… - zazoomblog : LIVE Sinner-Johnson Australian Open 2022 in DIRETTA: Kovinic batte Raducane al terzo set! Tra poco tocca all’azzurr… -