LIVE Camila Giorgi-Barty, Australian Open 2022 in DIRETTA: serve l’impresa da leggenda contro la n.1 al mondo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Ashleigh Barty, match valido per il terzo turno dell’Australian Open 2022. Una vera e propria mission impossible per la marchigiana, che per raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale dell’Happy Slam dovrà battere la numero 1 del mondo. Camila non è mai riuscita ad incamerare un risultato positivo contro l’Australiana: tre partite e tre sconfitte tra il 2017 ed il 2018. Il primo match tra le due risale al secondo turno dell’International di Strasburgo, in cui la Barty di impose con un netto 6-3 6-0. Un mese dopo, ai quarti di finale di Birmingham, l’azzurra si ritirò sul 5-2 della prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buongiorno a tutti e benvenuti alladi-Ashleigh, match valido per il terzo turno dell’. Una vera e propria mission impossible per la marchigiana, che per raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale dell’Happy Slam dovrà battere la numero 1 delnon è mai riuscita ad incamerare un risultato positivol’a: tre partite e tre sconfitte tra il 2017 ed il 2018. Il primo match tra le due risale al secondo turno dell’International di Strasburgo, in cui ladi impose con un netto 6-3 6-0. Un mese dopo, ai quarti di finale di Birmingham, l’azzurra si ritirò sul 5-2 della prima ...

