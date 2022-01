Le chat con Toninelli che inguaiano Grillo

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Contratti in cambio di favori, il fondatore del M5S girava le risposte dell'allora ministro delle Infrastrutture al presidente Moby di ANDREA GIANNI Articoloindagato a Milano. "Soldi per ...

L'inchiesta per traffico di influenze Moby, Tirrenia e tasse: ecco letra Grillo e 10 ... Il capo del M5S vede il segretario dem e Speranza: la carta di un nome di alto profilo da trovareil ...Lepartirebbero dal 2017. Inquirenti e investigatori hanno in mano conversazioni tra Onorato e Grillo,tanto di inoltro dal secondo al primo, delle riposte ricevute dall'allora ministro ...Concorso infermieri, Emiliano irrompe nella chat Telegram: "Niente stabilizzazioni prima di vincitori e idonei" - Leggi le ultime notizie della città di Bari e Guarda le repliche di Telebari su www.te ...Non prorogò lui il contratto fra il re dei traghetti e lo Stato, cui deve 115 milioni di euro. Furono, almeno formalmente, l’ex ministro De Micheli e l’attuale, Enrico Giovannini. Parla Danilo Toninel ...