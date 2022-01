Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open (Di giovedì 20 gennaio 2022) , primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Vittoria netta e convincente per il 20enne di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) , primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Vittoria netta e convincente per il 20enne di ...

Advertising

Eurosport_IT : Più difficile no eh? Che numero di Jannik Sinner... ???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - WeAreTennisITA : SINNER VA DI CORSA ?? Senza tentennare, Jannik Sinner batte Steve Johnson per 6-2 6-4 6-3 e raggiunge il terzo turno… - WeAreTennisITA : EMMA SI ARRENDE ?? Penalizzata da un infortunio, Emma Raducanu cede a Danka Kovinic per 6-4 4-6 6-3. A breve scend… - mirabeauportier : RT @Eurosport_IT: Più difficile no eh? Che numero di Jannik Sinner... ???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - Ary1797 : RT @RaiNews: Per adesso è solo un gossip, Jannik Sinner ha detto in conferenza stampa parlando del suo team: 'Ci sarà una nuova persona che… -