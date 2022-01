Gf Vip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge critiche con Jessica Selassié: “Fai una strategia su te stessa più che una love story!” (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’amicizia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié sembrerebbe essere stata messa definitivamente in discussione. Le due si sono trovate sin da subito molto complici all’interno del reality ma col tempo pian piano qualcosa è cambiato. In particolare, a scombussolare gli equilibri tra le gieffine è stato l’ingresso dell’imprenditore, ex tentatore, Alessandro Basciano. Quest’ultimo infatti aveva palesato all’inizio un interesse per Jessica, spostando l’attenzione immediatamente sulla Codegoni appena chiusa la relazione con il compagno di avventura, Gianmaria Antinolfi. Il quieto vivere del trio all’interno delle mura di Cinecittà è stato interrotto da una visita della madre di Sophie, la signora Valeria, che senza peli ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’amicizia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 trasembrerebbe essere stata messa definitivamente in discussione. Le due si sono trovate sin da subito molto complici all’interno del reality ma col tempo pian piano qualcosa è cambiato. In particolare, a scombussolare gli equilibri tra le gieffine è stato l’ingresso dell’imprenditore, ex tentatore, Alessandro Basciano. Quest’ultimo infatti aveva palesato all’inizio un interesse per, spostando l’attenzione immediatamente sullaappena chiusa la relazione con il compagno di avventura, Gianmaria Antinolfi. Il quieto vivere del trio all’interno delle mura di Cinecittà è stato interrotto da una visita della madre di, la signora Valeria, che senza peli ...

