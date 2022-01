Elon Musk rilascia i dati ufficiali di STARLINK

(Di giovedì 20 gennaio 2022) SpaceX diha reso noto un aggiornamento sul suo servizio Internet, mentre la società ha lanciato altri satelliti in orbita. Nuovisu– curiosauro.ite i suoi satelliti L’ingegnere di SpaceX, Jessie Anderson, rileva cheha ora più di 145.000 utenti in 25 paesi in tutto il mondo. Questo dato è in aumento rispetto ai 140.000 utenti all’inizio di novembre, e la società ha lanciato un razzo Falcon 9 dalla Florida con altri 49 satelliti.è progettato per fornire Internet ad alta velocità ai consumatori di qualsiasi parte del pianeta, e ha circa 1.800 satelliti in orbita. Il piano dell’azienda è proprio quello di costruire una rete Internet interconnessa con migliaia di satelliti in orbita. La ...

... quella di essere capofila della nuova era privata della space economy" Potrebbe non essersi esaurita con la collaborazione con la SpaceX dil'avventura nello spazio di Dallara . Stando ...Quello di Tesla,, ha finanziato un concorso che mette in palio 100 milioni di dollari per le migliori tecnologie di cattura del carbonio. "La scelta di percorrere l'una o l'altra strada, o ...Andrea Pontremoli: "Dobbiamo fare in fretta per cogliere un’occasione che non si ripeterà mai più, quella di essere capofila della nuova era privata della space economy" ...Alla fine dello scorso anno abbiamo parlato della Gigafactory di Tesla in fase di avvio in Germania, a pochi passi da Berlino. Dopo i problemi burocratici c ...