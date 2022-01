Elodie salva otto cuccioli di cane abbandonati: ora sono stati tutti adottati. “A nessuna mamma dovrebbero essere strappati i propri cuccioli” (Di giovedì 20 gennaio 2022) otto teneri cuccioli di cane abbandonati ad Ascoli Satriano (provincia di Foggia) sono stati recuperati e curati dall’Ente nazionale Protezione Animali e oggi hanno finalmente trovato casa. Fondamentale il supporto di Elodie. La cantante infatti si trovava nel paese pugliese per le riprese di un film (‘Ti mangio il cuore’ del regista Pippo Mezzapesa) e, venuta a conoscenza della vicenda degli amici a quattro zampe, si è offerta per promuoverne l’adozione. La storia, raccontata dall’Ente in un post pubblicato su Facebook ieri 19 gennaio, ha fatto commuovere il web. È il 13 ottobre scorso quando i volontari trovano i cuccioli abbandonati, li accolgono, attivano le ricerche per trovare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022)teneridiad Ascoli Satriano (provincia di Foggia)recuperati e curati dall’Ente nazionale Protezione Animali e oggi hanno finalmente trovato casa. Fondamentale il supporto di. La cantante infatti si trovava nel paese pugliese per le riprese di un film (‘Ti mangio il cuore’ del regista Pippo Mezzapesa) e, venuta a conoscenza della vicenda degli amici a quattro zampe, si è offerta per promuoverne l’adozione. La storia, raccontata dall’Ente in un post pubblicato su Facebook ieri 19 gennaio, ha fatto commuovere il web. È il 13bre scorso quando i volontari trovano i, li accolgono, attivano le ricerche per trovare la ...

