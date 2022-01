Da Bassetti a Pregliasco, cosa pensano i virologi di Doc (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ai medici piace, la osannano, ma non l'hanno mai vista. La serie tv con protagonista Luca Argentero ha fatto innamorare l'Italia, i telespettatori hanno accolto le prime puntate della seconda stagione con lo stesso entusiasmo... Leggi su today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ai medici piace, la osannano, ma non l'hanno mai vista. La serie tv con protagonista Luca Argentero ha fatto innamorare l'Italia, i telespettatori hanno accolto le prime puntate della seconda stagione con lo stesso entusiasmo...

Advertising

Thaiten84 : RT @scenarieconomic: Sì sì sì, sìsìsì, sputtaniamo-ci ???? #pregliasco #bassetti #crisanti #Borgonovo - Aomine_4 : @BaroneModerato Secondo me è psicopatico, bassetti sarà stronzo, idiota, ma pregliasco é il peggiore, totalmente fuori di testa - Larrysqueio : @BelpietroTweet Volevo comunicare che si vocifera che speranza e draghi abbiano scelto tre nomi da dare in pasto a… - Mark27421084 : Ascoltando #Galli o #Crisanti non si sbaglia.. altro che i cazzari televisivi #bassetti #Pregliasco e compagnia bella. - AleDucaConte : #Draghi #Speranza #Pregliasco #Bassetti #Burioni #Galli #Crisanti e mettiamoci pure #Frattini, visto quello che ha… -