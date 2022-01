Consigliere Simeone: “Il Comune ha diffidato il Calcio Napoli” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, intervistato da Fanpage, ha avuto modo di rivelare dei debiti contratti dal Napoli nei confronti del Comune. Di seguito, le sue parole: “Il Calcio Napoli non paga l’affitto dello Stadio Maradona di circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa in mora del Comune. L’amministrazione ha comunicato la diffida e messa in mora per i canoni arretrati, pari a circa 3,4 milioni di euro. Photo: Getty Images – Stadio Maradona Il Calcio Napoli avrebbe chiesto di rinegoziare sui 2milioni e mezzo circa, per le due stagioni Covid 2019-2020 e 2020-2021. C’è poi la questione dei biglietti per i ragazzi di scuole e associazioni che sono ancora ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilcomunale Nino, presidente della commissione Opere Pubbliche, intervistato da Fanpage, ha avuto modo di rivelare dei debiti contratti dalnei confronti del. Di seguito, le sue parole: “Ilnon paga l’affitto dello Stadio Maradona di circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa in mora del. L’amministrazione ha comunicato la diffida e messa in mora per i canoni arretrati, pari a circa 3,4 milioni di euro. Photo: Getty Images – Stadio Maradona Ilavrebbe chiesto di rinegoziare sui 2milioni e mezzo circa, per le due stagioni Covid 2019-2020 e 2020-2021. C’è poi la questione dei biglietti per i ragazzi di scuole e associazioni che sono ancora ...

Advertising

sportli26181512 : Tensione #Napoli-Comune per lo #stadio Maradona: 'Milioni di debiti': Il consigliere Simeone denuncia il mancato pa… - 100x100Napoli : Il consigliere comunale riferisce che il #Napoli è in diffida per il mancato pagamento del canone del #Maradona. - realwarriale2 : RT @napolista: Affitto stadio mai pagato: il Comune mette in mora il Napoli per il Maradona Il consigliere comunale Simeone a Fanpage. Da… - tuttonapoli : Cons. Simeone: 'Comune ha diffidato il Napoli. Mai pagato il canone del Maradona, 3,4mln di debiti' - napolista : Affitto stadio mai pagato: il Comune mette in mora il Napoli per il Maradona Il consigliere comunale Simeone a Fan… -