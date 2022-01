Con la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” -53% abbandono mozziconi (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno, solo in Italia, sono 14 miliardi i mozziconi di sigaretta che finiscono nell'ambiente, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge. Secondo l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), i mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine. Per contribuire a combattere il fenomeno del littering è nata ‘Piccoli gesti, grandi criminì, campagna realizzata da Marevivo, in collaborazione con BAT Italia e con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), giunta a conclusione dopo aver coinvolto nel 2021 le città di Bari, Fermo, Catania e San Felice Circeo con attività di sensibilizzazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno, solo in Italia, sono 14 miliardi idi sigaretta che finiscono nell'ambiente, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge. Secondo l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), irappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine. Per contribuire a combattere il fenomeno del littering è nata ‘criminì,realizzata da Marevivo, in collaborazione con BAT Italia e con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), giunta a conclusione dopo aver coinvolto nel 2021 le città di Bari, Fermo, Catania e San Felice Circeo con attività di sensibilizzazione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Con campagna Monitoraggio Gimbe, Toscana ancora sopra soglia per ospedalizzazione e terapia intensiva La campagna vaccinale La popolazione che nella regione ha completato il ciclo vaccinale è pari a 82,9% (media Italia 79,6%) a cui va aggiunto un ulteriore 3,6% (media Italia 4,1%) solo con prima dose ...

Circolo futurista: la prepotenza del comunista Gualtieri e quella destra che non esiste ... sono quelle dei suoi "compagnucci", da cui è andato a piatire voti nella recente campagna ... troveremo comunque politici e media di sinistra a difendere con le unghie e con i denti il diritto di ...

Sporting Vacanze, campagna marketing con Visit Maldives Qualitytravel.it Coldiretti, dal mercato coperto di Campagna amica pacchi per i bisognosi Arezzo, 20 gennaio 2022 - Gli agricoltori aretini in soccorso dei nuovi poveri. Presentata questa mattina presso la sede del nuovo Mercato coperto di Campagna Amica in via Mincio, 3 l’iniziativa di so ...

Vaccini, l'81 per cento dei sardi ha completato il ciclo primario I dati della fondazione Gimbe con il commento del presidente della Regione Christian Solinas e dell'assessore Mario Nieddu ...

