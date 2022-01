Chiedo perdono a Franco Maria Ricci per non riuscire a visitare la sua mostra

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 gennaio 2022), perdonami, non sono ancora riuscito alaa te dedicata che si svolge a Palazzo Pigorini (Parma) e temo di non riuscirci più, aspettavo che togliessero le restrizioni ma in Italia il Padreterno è stato sostituito dalla Pandemia Eterna e ormai è chiaro che l’obbligo di mascherina rimarrà ben oltre il 30 gennaio, giorno di chiusura di “. I segni dell’uomo”. Io verso la mascherina ho una forte avversione spirituale e una grave allergia estetica. La bellezza salverà il mondo, fa dire Dostoevskij al principe Myškin: la bellezza, non la mascherina. E mi sembra incoerente, quasi offensivo,ladi colui che della bellezza fu sommo cultore (come grafico, come editore, come collezionista, infine come ...