Casinò: il 26 gennaio apre Campione con la formula 'Tutto in un Touch' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Mercoledì 26 gennaio a mezzogiorno apre il Casinò di Campione. apre con la formula del “Tutto in un Touch” che permette con un semplice tocco veloce di entrare nelle sale, giocare, partecipare alle numerose promozioni sul piatto e a Tutto ciò che la nuova tecnologia è in grado di offrire. SemplicemEnte registrandosi al primo ingresso, si potrà accedere per sempre e con un semplice tocco, a tutti i servizi della Casa da Gioco senza né code né attese. Non mancheranno i tavoli più classici con l'intera gamma dei giochi già presenti in passato. Tradizione ed Innovazione le parole chiave del rinato Casinò. Ci saranno tavoli di Roulette Francese, di Fair Roulette, il tradizionale Trente et ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Mercoledì 26a mezzogiornoildicon ladel “in un” che permette con un semplice tocco veloce di entrare nelle sale, giocare, partecipare alle numerose promozioni sul piatto e aciò che la nuova tecnologia è in grado di offrire. SemplicemEnte registrandosi al primo ingresso, si potrà accedere per sempre e con un semplice tocco, a tutti i servizi della Casa da Gioco senza né code né attese. Non mancheranno i tavoli più classici con l'intera gamma dei giochi già presenti in passato. Tradizione ed Innovazione le parole chiave del rinato. Ci saranno tavoli di Roulette Francese, di Fair Roulette, il tradizionale Trente et ...

Casinò di Campione d'Italia, inaugurazione e riapertura entro il 28 gennaio 2022