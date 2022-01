Baccini su Ponte della Scafa | “Fiumicino isolata politicamente e logisticamente Serve un cambio di passo”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)– “Il territorio disembra il set di una di quelle infinite telenovele sudamericane senza mai fine; dalla questione dei vincoli idrogeologici, al viadotto di via dell’Aeroporto fino al progetto delassistiamo a un rimpallo di competenze fino al blocco finale di qualunque soluzione. Impensabile andare avanti così”. Il leader del centrodestra a, Mario, non usa mezzi termini nell’analizzare l’ultimo stop che la burocrazia, questa volta sotto forma di Consorzio di Bonifica, ha imposto rispetto allo sviluppo infrastrutturale del quadrante. “Negli anni si è creata una congiuntura astrale per la quale Comune, Regione e governo erano allineati sul centrosinistra, ma non è servito ad arrivare a sbloccare l’iter di un’opera ...

