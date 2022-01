Australian Open 2022: Matteo Berrettini, le variazioni la chiave per il match con Alcaraz (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il match di stanotte sarà un gran bel test per Matteo Berrettini. Il tennista romano, dopo aver lasciato un set nei primi due match dell’Australian Open 2022 con Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, tornerà in campo contro Carlos Alcaraz nel terzo turno: una sfida che molto probabilmente sarà il vero e proprio main event della quinta giornata del primo Slam dell’anno. Il giovane iberico gioca un tennis molto più maturo e soprattutto muscolare rispetto alla sua età, di diciotto anni e mezzo; soprattutto negli ultimi mesi ha compiuto uno step in più che lo ha portato a risultati in serie, come i quarti di finale agli US Open e la vittoria alle NextGen Finals. E in mezzo, c’è una vittoria di spicco proprio contro Matteo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildi stanotte sarà un gran bel test per. Il tennista romano, dopo aver lasciato un set nei primi duedell’con Brandon Nakashima e Stefan Kozlov, tornerà in campo contro Carlosnel terzo turno: una sfida che molto probabilmente sarà il vero e proprio main event della quinta giornata del primo Slam dell’anno. Il giovane iberico gioca un tennis molto più maturo e soprattutto muscolare rispetto alla sua età, di diciotto anni e mezzo; soprattutto negli ultimi mesi ha compiuto uno step in più che lo ha portato a risultati in serie, come i quarti di finale agli USe la vittoria alle NextGen Finals. E in mezzo, c’è una vittoria di spicco proprio contro...

