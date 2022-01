AEW | Ottime notizie per Rey Fenix | potrebbe tornare prima del previsto

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Buoneper la AEW e soprattutto per Rey. Il membro dei Lucha Bros, durante un tag team match nel quale stava difendendo i titoli di coppia contro il Jurassic Express, era atterrato direttamente sul suo braccio a seguito di una Chokeslam finita male di Luchasaurus. Inizialmente si temeva che si trattasse di una frattura, ma fortunatamente l’infortunio si rivelò subito meno grave delquando si rivelò essere “solo” una brutta lussazione del gomito. Un po’ di pazienza Secondo quando riportato da Dave Meltzer durante l’ultima edizione del Wrestling Observer Radio, Reypunta ad un “rientro lampo” cheavvenire già verso febbraio inoltrato, tempi comunque molto più brevi di quelli stimati al momento dell’infortunio. Lo stessosi è già ...

