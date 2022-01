14 positivi nel Venezia: a rischio la partita contro l’Inter (Di giovedì 20 gennaio 2022) Salgono a 14 i positivi in casa Venezia. Nella squadra di Zanetti si aggiungono altri dieci contagiati ai quattro già noti in precedenza. Il Venezia comunica inoltre che “i tesserati coinvolti sono stati posti in isolamento, secondo le normative, e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”. La gara contro l’Inter, in programma per le 18 di Sabato a San Siro, potrebbe non giocarsi. Inter – Venezia: rischio rinvio Attraverso un comunicato, la squadra veneta ha fatto sapere che oltre i quattro casi di positività al Covid già noti, il 15 Gennaio sono emerse altri dieci nuovi contagiati fra i quali otto giocatori e sei membri dello staff. Il nuovo protocollo Covid rischia quindi di far saltare la sfida contro ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Salgono a 14 iin casa. Nella squadra di Zanetti si aggiungono altri dieci contagiati ai quattro già noti in precedenza. Ilcomunica inoltre che “i tesserati coinvolti sono stati posti in isolamento, secondo le normative, e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”. La gara, in programma per le 18 di Sabato a San Siro, potrebbe non giocarsi. Inter –rinvio Attraverso un comunicato, la squadra veneta ha fatto sapere che oltre i quattro casi dità al Covid già noti, il 15 Gennaio sono emerse altri dieci nuovi contagiati fra i quali otto giocatori e sei membri dello staff. Il nuovo protocollo Covid rischia quindi di far saltare la sfida...

