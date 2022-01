Uomini e Donne, volano stracci in studio: “Sei la vergogna d’Italia!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Uomini e Donne, volano stracci nello studio del programma tanto che Maria De Filippi interviene: che cos’è successo? Uomini e Donne, problemi nello studio del programma tanto che interviene Maria De Filippi: la faida non finisce qui. Ormai siamo abituati ad ogni tipo di scenata nell’ambito del dating show che da sempre intrattiene e dà spettacolo anche per questo. Grandi protagoniste di scontri senza precedenti sono da sempre Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ormai la “Dama” è da oltre dieci anni che ricerca il suo compagno per la vita senza mai trovare pace. Sua “nemesi” all’interno del programma è proprio la Cipollari che non riesce ad accettare alcun comportamento della donna. Nonostante ci sia stato tra loro qualche momento di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)nellodel programma tanto che Maria De Filippi interviene: che cos’è successo?, problemi nellodel programma tanto che interviene Maria De Filippi: la faida non finisce qui. Ormai siamo abituati ad ogni tipo di scenata nell’ambito del dating show che da sempre intrattiene e dà spettacolo anche per questo. Grandi protagoniste di scontri senza precedenti sono da sempre Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ormai la “Dama” è da oltre dieci anni che ricerca il suo compagno per la vita senza mai trovare pace. Sua “nemesi” all’interno del programma è proprio la Cipollari che non riesce ad accettare alcun comportamento della donna. Nonostante ci sia stato tra loro qualche momento di ...

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - aredlynx : RT @_madscottie: L’ennesima prova che gli uomini etero sono terrorizzati dalle donne sicure di se perché sentono la loro mascolinità venire… - VotaSpartaco : @carlhoff Le donne ben addestrate e motivate possono essere guerrieri feroci, più disciplinate, resistenti a fatica… -