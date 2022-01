Traffico Roma del 19-01-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 code da Tor Cervara la tangenziale e figli anche in tangenziale da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi direzione ALL IN code verso San Giovanni a partire da Scalo San Lorenzo sul raccordo coda in carreggiata interna dall’anagnina alla Ardeatina incolonnamenti verso la capitale sulla Cassia sulla Flaminia sulla Salaria su quest’ultima Segnalata la presenza di ghiaccio in diversi tratti Dunque prudenza file verso il centro anche sull’Aurelia in via di Boccea è in via Appia Nuova Traffico incolonnato in via dei Prati Fiscali direzione Salaria sulla Nomentana code a tratti da Colleverde a via Nomentana in entrata nella capitale e code nel sottovia di Corso Italia da Porta Pia a via Po verso Flaminio e infine a causa del superamento dei limiti delle polveri sottili ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 code da Tor Cervara la tangenziale e figli anche in tangenziale da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi direzione ALL IN code verso San Giovanni a partire da Scalo San Lorenzo sul raccordo coda in carreggiata interna dall’anagnina alla Ardeatina incolonnamenti verso la capitale sulla Cassia sulla Flaminia sulla Salaria su quest’ultima Segnalata la presenza di ghiaccio in diversi tratti Dunque prudenza file verso il centro anche sull’Aurelia in via di Boccea è in via Appia Nuovaincolonnato in via dei Prati Fiscali direzione Salaria sulla Nomentana code a tratti da Colleverde a via Nomentana in entrata nella capitale e code nel sottovia di Corso Italia da Porta Pia a via Po verso Flaminio e infine a causa del superamento dei limiti delle polveri sottili ...

Advertising

_Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - emmepica : Riempire la nazione di armi per poterci difendere da soli vista l’assenza dello stato è sacrosanto (secondo alcuni,… - romaatac1 : #Roma #RomaNord #TombadiNerone #Cassia - ??Sempre sulla Cassia traffico intenso tra via Braccianense e via Trionfal… - romaatac1 : #Roma #RomaNord #TombadiNerone #Cassia - ??Incidente e traffico intenso in via Cassia tra il GRA e via di Grottaros… -