Stop alle interferenze straniere. Ecco il pacchetto Ue (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Commissione europea ha pubblicato un toolkit, cioè un pacchetto di buone pratiche, per contrastare le interferenze straniere – definite “coercitive, segrete, ingannevoli o corruttive e contrarie alla sovranità, ai valori e agli interessi dell’Unione europea” – nella ricerca e nell’innovazione. L’esecutivo di Bruxelles è deciso, dunque, a sostenere gli istituti di istruzione superiore e gli enti di ricerca nella difesa dei loro valori fondamentali, tra cui la libertà accademica, l’integrità e l’autonomia istituzionale, nonché per proteggere personale, studenti, risultati della ricerca e beni. Quattro le aree di interesse: valori, governance, partnership e sicurezza cibernetica. “La sensibilizzazione e l’attuazione di misure preventive sono fondamentali per affrontare le minacce di intrusione straniera che mirano alle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Commissione europea ha pubblicato un toolkit, cioè undi buone pratiche, per contrastare le– definite “coercitive, segrete, ingannevoli o corruttive e contrarie alla sovranità, ai valori e agli interessi dell’Unione europea” – nella ricerca e nell’innovazione. L’esecutivo di Bruxelles è deciso, dunque, a sostenere gli istituti di istruzione superiore e gli enti di ricerca nella difesa dei loro valori fondamentali, tra cui la libertà accademica, l’integrità e l’autonomia istituzionale, nonché per proteggere personale, studenti, risultati della ricerca e beni. Quattro le aree di interesse: valori, governance, partnership e sicurezza cibernetica. “La sensibilizzazione e l’attuazione di misure preventive sono fondamentali per affrontare le minacce di intrusione straniera che mirano...

Advertising

ladyonorato : Grazie al neoeletto Governatore Youngkin, in #Virginia rimosse mascherine a scuola e vaccino obbligatorio. Chi cred… - Piu_Europa : Domani alle 14:30 terremo una conferenza stampa online con il @P_Animalista per promuovere l’iniziativa dei cittadi… - GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - tremendoandre : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il Consiglio di Stato blocca la sentenza del Tar del Lazio. In pratica: di nuovo stop alle cure domiciliari e ritorno… - marin_cdm : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il Consiglio di Stato blocca la sentenza del Tar del Lazio. In pratica: di nuovo stop alle cure domiciliari e ritorno… -