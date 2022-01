Sequestrate munizioni in Senegal | partite da porto di Spezia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sequestrati a Dakar tre container pieni diper armi da guerra per una valore di circa quattro milioni e mezzo di euro. Le armi erano su una nave battente bandiera della Guyana che avrebbe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrate munizioni

Città della Spezia

Il comandante della nave avrebbe dichiarato che lesarebbero state caricate nel porto della Spezia. "Agenzia delle Dogane e Autorità portuale della Spezia chiariscano subito", hanno ...... falso di soppressione, detenzione di armi da guerra e di armi comuni da sparo e di. Un ... Le armi sono state, le bombe a mano sono state fatte esplodere. Le indagini sono state ...Sequestrati a Dakar tre container pieni di munizioni per armi da guerra per una valore di circa quattro milioni e mezzo di euro. (ANSA) ...NOLA – A Nola i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il 112 ha ricevuto l ...