Sarà obbligatoria da luglio: non indovinerete cos’è (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A luglio 2022 Sarà introdotto un nuovo obbligo che interesserà tutti i cittadini maggiorenni italiani. La norma nasce dalla necessità di rispettare il Regolamento Europeo 2019/2144. Che cosa sta succedendo? Qual è l’obbligo che scatta a luglio? Scatola nera obbligatoria sulle auto da luglio 2022 (Pixabay) – curiosauro.itobbligatoria da luglio… Dall’estate del 2022 tutte le auto di nuova immatricolazione (comperate quindi a partire da luglio 2022) dovranno essere dotate, per legge, di una scatola nera. Questa apparecchiatura va dunque intesa come obbligatoria. E la novità procedurale non interesserà solo auto e veicoli comuni. La nuova disposizione scatterà anche per camion, furgoni e bus. In poche parole, tutti dovranno munirsi di ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A2022introdotto un nuovo obbligo che interesserà tutti i cittadini maggiorenni italiani. La norma nasce dalla necessità di rispettare il Regolamento Europeo 2019/2144. Che cosa sta succedendo? Qual è l’obbligo che scatta a? Scatola nerasulle auto da2022 (Pixabay) – curiosauro.itda… Dall’estate del 2022 tutte le auto di nuova immatricolazione (comperate quindi a partire da2022) dovranno essere dotate, per legge, di una scatola nera. Questa apparecchiatura va dunque intesa come. E la novità procedurale non interesserà solo auto e veicoli comuni. La nuova disposizione scatterà anche per camion, furgoni e bus. In poche parole, tutti dovranno munirsi di ...

Advertising

bikerob69 : @L_Apostata E comunque ci si dimentica che l’azione penale in Italia è obbligatoria e le FFOO hanno obbligo di atti… - paoloigna1 : RT @flex_tax: Quando sarà obbligatoria la fattura elettronica nel Regime Forfettario? Cosa cambierà nel 2022 con le nuove disposizioni? Leg… - FantaSanremo : @gabbasabb La partecipazione a una lega non è obbligatoria, ci sarà sempre la classifica generale anche nel caso in… - DavideParravic1 : @GargAzazel @fgavazzoni Liberissimi di portarla. Ma fateci un favore: quando non sarà più obbligatoria evitate le l… - autologia_net : Da luglio “Scatola nera” obbligatoria sui veicoli di nuova omologazione Da luglio 2022 sarà obbligatoria la “Scat… -