Rugani in gol con la Juventus | Michela Persico svela il loro portafortuna

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il difensore bianconero ha segnato una rete ieri sera contro la Sampdoria, in tribuna come sempre c'era la compagna

Advertising

SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-1 Risultato finale ? ? #Cuadrado (25') ? #Rugani (52') ? #Conti (63') ? #Dybala (67') ?… - CampiMinati : Arrivabene dice no a Martial a certe cifre perchè Martial è un pippone che lo scorso anno ha segnato 7 gol e quest'… - Lamusicamisalva : RT @Cecilia_esse: rabiot palo,aké entra e procura un calcio di rigore,rugani segna di testa,cuadrado su punizione, facciamo 4 gol. #JuveSam… - fottolesoglie : @alzheimer_dr @RossoAIIenatore @inabedofsilence @GRiarso @quelloconlat Ho visto ora che ho scritto 'gol' forse aveva appena segnato rugani - gabryhz : rugani ha la media gol migliore di bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Rugani gol

Sport Mediaset

... in cui sono i friulani a creare la prima grande pallacon Arslan, che pizzica il palo su ... All'Allianz Stadium finisce 4 - 1 grazie alle reti di Cuadrado,, Dybala e Morata, mentre serve a ..., sottoporta, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, chiama il portiere blucerchiato ad ... La Juventus va al riposo con undi vantaggio al termine di una prima parte di gara finalmente ...Blog Calciomercato.com: In un freddo martedì sera di questo intenso mese di gennaio, la Juventus inaugura il suo cammino nella Coppa Italia. Per il debutto dei bianconeri nella ...Un gol annullato giustamente ad Alvaro Morata, dopo un consulto Var, e un rigore concesso alla Juventus. Tanti episodi da moviola nella partita tra i bianconeri ...