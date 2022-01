Raimondo Todaro, nuova vita per il prof di Amici: il peggio è passato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raimondo Todaro festeggia il compleanno da nuovo professore di Amici, il ruolo della rinascita dopo il “tradimento” mai superato. Si tratta di un giorno davvero speciale per il ballerino e professore di Amici di Maria De Filippi che negli ultimi mesi è stato per diversi motivi al centro dell’attenzione e non sempre in modo positivo. Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.festeggia il compleanno da nuovoessore di, il ruolo della rinascita dopo il “tradimento” mai superato. Si tratta di un giorno davvero speciale per il ballerino eessore didi Maria De Filippi che negli ultimi mesi è stato per diversi motivi al centro dell’attenzione e non sempre in modo positivo.

AmiciUfficiale : Carola non è per niente d'accordo con la proposta fatta dal maestro Raimondo Todaro e reagisce così... #Amici21 - AmiciUfficiale : ? Il maestro Raimondo Todaro ha una comunicazione molto IMPORTANTE per i ballerini di #Amici21… - francesca_g09 : RT @AmiciUfficiale: Carola non è per niente d'accordo con la proposta fatta dal maestro Raimondo Todaro e reagisce così... #Amici21 https:/… - occhicheridonoo : immaginate essere Raimondo Todaro e voler fuori una ballerina dell’opera di Parigi. - buymeamoon : la verità e che raimondo todaro non puo che appendersi alle improvvisazioni per sbattere fuori carola e lei lo ha… -