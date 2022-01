Quirinale, Sgarbi: “Berlusconi non rinuncia. Io con Silvio fino all’ultimo. E’ lui ad avere in mano il gioco” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Con Berlusconi fino in fondo” e “Io non sono ‘lo Sgarbi di turno’“. Due precisazioni dell’artefice di quella che è stata definita “l’operazione scoiattolo” in un colloquio con l’Adnkronos. Le sue “telefonate” ai vari esponenti di Camera e Senato e ai grandi elettori del Quirinale hanno tenuto banco in questi giorni. Assieme alla sua ammissione, martedì, di un Cavaliere un po’ “spento” e di un’operazione cessata. Sulla sua iniziativa dei giorni scorsi il critico d’arte ha tenuto a precisare di non essere uno qualsiasi che ha preso un’iniziativa estemporanea. “Non sono ‘lo Sgarbi di turno’, ma un alleato che, alle scorse amministrative, ha presentato le liste ‘Rinascimento’ ottenendo il 2%. Sono stato invitato da Berlusconi ad Arcore per chiedermi, lui in persona (e non la Ronzulli di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Conin fondo” e “Io non sono ‘lodi turno’“. Due precisazioni dell’artefice di quella che è stata definita “l’operazione scoiattolo” in un colloquio con l’Adnkronos. Le sue “telefonate” ai vari esponenti di Camera e Senato e ai grandi elettori delhanno tenuto banco in questi giorni. Assieme alla sua ammissione, martedì, di un Cavaliere un po’ “spento” e di un’operazione cessata. Sulla sua iniziativa dei giorni scorsi il critico d’arte ha tenuto a precisare di non essere uno qualsiasi che ha preso un’iniziativa estemporanea. “Non sono ‘lodi turno’, ma un alleato che, alle scorse amministrative, ha presentato le liste ‘Rinascimento’ ottenendo il 2%. Sono stato invitato daad Arcore per chiedermi, lui in persona (e non la Ronzulli di ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - eziomauro : Quirinale, stop all' 'operazione scoiattolo'. Sgarbi: 'Berlusconi triste, sta meditando una via d'uscita onorevole'… - HuffPostItalia : Sgarbi spegne le illusioni: 'Il Cav è triste, l'operazione Quirinale si è fermata' - sindelicato : RT @ultimenotizie: #Sgarbi dichiara di aver convinto 15 parlamentari a votare #Berlusconi al Quirinale. 'Il mio auspicio è che altri parlam… - IlCastiga : RT @ultimenotizie: #Sgarbi dichiara di aver convinto 15 parlamentari a votare #Berlusconi al Quirinale. 'Il mio auspicio è che altri parlam… -