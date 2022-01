Quei progetti dell’Uganda che finalmente bypassano la Cina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Le regioni del nord est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con l’Uganda, da decenni soffrono per le conseguenze dei disastri naturali e dei movimenti di guerriglia che periodicamente commettono crimini atroci verso la popolazione locale. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare. L’Uganda costruisce strade in Congo Di recente, il governo dell’Uganda ha dichiarato che diverse strade saranno costruite nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo per collegare questa zona con l’Uganda e agevolare così il commercio tra le due nazioni. Questa rete di strade sarà lunga 223 chilometri e collegherà l’Uganda con le città di Beni, Goma e Butembo, per un costo che per ora non è stato precisato. Il governo ugandese è particolarmente interessato a promuovere i commerci in quell’area perché la mancanza di sicurezza ha lasciato questa zona della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Le regioni del nord est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con l’Uganda, da decenni soffrono per le conseguenze dei disastri naturali e dei movimenti di guerriglia che periodicamente commettono crimini atroci verso la popolazione locale. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare. L’Uganda costruisce strade in Congo Di recente, il governoha dichiarato che diverse strade saranno costruite nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo per collegare questa zona con l’Uganda e agevolare così il commercio tra le due nazioni. Questa rete di strade sarà lunga 223 chilometri e collegherà l’Uganda con le città di Beni, Goma e Butembo, per un costo che per ora non è stato precisato. Il governo ugandese è particolarmente interessato a promuovere i commerci in quell’area perché la mancanza di sicurezza ha lasciato questa zona della ...

