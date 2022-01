Milan dottor Jekyll e mister Hyde: il confronto con l'inizio della stagione dice che... (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo la partenza lanciata i rossoneri hanno perso ritmo. Ecco il confronto tra la prima parte di stagione e la seconda Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo la partenza lanciata i rossoneri hanno perso ritmo. Ecco iltra la prima parte die la seconda

Advertising

Dottor_Strowman : @Matador1337 No no aspe, è salvo che ha fatto il fake della gazzetta e milan news ha riportato quello che loro credono sia la gazzetta - Dottor_Strowman : RT @matt_2994: @Dottor_Strowman Bah, in juve milan io spero sempre in uno stadio che crolla come in the dark knight rises - matt_2994 : @Dottor_Strowman Bah, in juve milan io spero sempre in uno stadio che crolla come in the dark knight rises - Dottor_Strowman : @matt_2994 Non ti illudere il Milan li sfonda - lockdownseriea : @milan_corner @Dottor_Strowman Serra meno emotivo la prossima volta che mi è quasi dispiaciuto insultarti -