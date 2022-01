Matilde Gioli va a convivere con Alessandro | “Pronta a diventare mamma”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Doc Nelle tue mani, uno dei grandi successi targati Rai è appena tornato sul piccolo schermo. Oltre al protagonista Luca Argentero, tra i personaggi più amati c’è Giulia Giordano, la dottoressa interpretata da. La serie non ha portato fortuna all’attrice milanese soltanto dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. È durante una pausa delle riprese della fiction, infatti, che ha conosciutoMarcucci, l’uomo che le ha rubato il cuore e l’ha spinta a prendere una decisione importante: lasciare la sua città natale per trasferirsi a Roma e iniziare una convivenza con quella checonsidera la sua anima gemella. Voglia di maternità C’è anche un altro indizio che fa capire che la relazione è diventata ancora più seria. L’attrice 32enne ha confessato di essere...

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Gioli

Tutto sembra procedere a gonfie vele nella vita privata di Matilde Gioli che, al fianco dell'insegnante di equitazione Alessandro Marcucci, sembra aver trovato la felicità. L'attrice ha rivelato che presto si traferirà a Roma per poter vivere insieme al compagno. Matilde Gioli annuncia la sua voglia di convivere con il compagno Alessandro, conosciuto a Roma in un momento di svago. Con il ritorno in televisione di Doc – Nelle tue mani, i telespettatori hanno potuto ritrovare uno dei personaggi principali e più amati della serie, la dottoressa Giulia Giordano.