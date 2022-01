Malattie rare, Aieop: “Anemia falciforme invalidante e poco diagnosticata” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’Anemia falciforme è una malattia congenita e molto importante, indipendentemente dalla sua incidenza, con un enorme impatto sulla qualità di vita del paziente per le conseguenze che può affliggere anche in tenera età. Una patologia invalidante, tuttavia poco diagnosticata. Sui numeri della malattia abbiamo poca certezza perché test di screening, a parte dei programmi pilota, non sono mai stati attivati. Inoltre, in Italia non esiste un registro dei pazienti. Per questo motivo, la nuova terapia per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (Voc) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi, di età uguale e superiore a 16 anni, che abbiano presentato almeno due Voc nel corso dei 12 mesi precedenti, è una bella notizia”. Così Arcangelo Prete, presidente dell’Associazione italiana di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’è una malattia congenita e molto importante, indipendentemente dalla sua incidenza, con un enorme impatto sulla qualità di vita del paziente per le conseguenze che può affliggere anche in tenera età. Una patologia, tuttavia. Sui numeri della malattia abbiamo poca certezza perché test di screening, a parte dei programmi pilota, non sono mai stati attivati. Inoltre, in Italia non esiste un registro dei pazienti. Per questo motivo, la nuova terapia per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (Voc) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi, di età uguale e superiore a 16 anni, che abbiano presentato almeno due Voc nel corso dei 12 mesi precedenti, è una bella notizia”. Così Arcangelo Prete, presidente dell’Associazione italiana di ...

