LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: guida Kilde davanti a un’ottimo Innerhofer, Odermatt non spinge (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.43 Quinto il veterano francese Johan Clarey a +1”39. 11.41 L’austriaco naturalizzato tedesco Romed Baumann paga +1”20 da Kilde, al momento è terzo dopo sei atleti. 11.39 Lo scandinavo ricalca i settori dell’azzurro sopravanzandolo di poco nel finale: -0”33 all’arrivo. 11.38 Quarto tempo per il transalpino a +2”77. Scende ora il forte norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 11.37 Anche i riferimenti del francese Matthieu Bailet sono piuttosto alti. 11.36 Cresce progressivamente il ritardo dell’elvetico Odermatt, al traguardo è terzo (+1”16 da “Inner”). 11.35 Christof Innerhofer ferma il cronometro a 1’56”87, 92 centesimi meglio di Hintermann. Tocca al detentore del pettorale giallo Marco Odermatt. 11.34 Siamo a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Quinto il veterano francese Johan Clarey a +1”39. 11.41 L’austriaco naturalizzato tedesco Romed Baumann paga +1”20 da, al momento è terzo dopo sei atleti. 11.39 Lo scandinavo ricalca i settori dell’azzurro sopravanzandolo di poco nel finale: -0”33 all’arrivo. 11.38 Quarto tempo per il transa +2”77. Scende ora il forte norvegese Aleksander Aamodt. 11.37 Anche i riferimenti del francese Matthieu Bailet sono piuttosto alti. 11.36 Cresce progressivamente il ritardo dell’elvetico, al traguardo è terzo (+1”16 da “Inner”). 11.35 Christofferma il cronometro a 1’56”87, 92 centesimi meglio di Hintermann. Tocca al detentore del pettorale giallo Marco. 11.34 Siamo a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris ritrova l’amata Streif - #alpino #Prova… - lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: 'Faccio fatica a camminare' - OA Sp… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Braathen da 29° a 1°. Giuliano Razzoli di nuovo sul podio: '6 anni… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, SUPER-G femminile Zauchensee 2022: aggiornamenti in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Braathen, 29esimo dopo la #primamanche, trionfa nello #slalom di #Wengen! Grandissimo terzo p… -