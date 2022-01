Inter va ai quarti con ' brivido' | Empoli ko 3-2 dopo 120'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Incredibile quanto successo a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia traed: i nerazzurri sorridono 3-2 al termine dei supplementari,esser stati a soli tre minuti da una clamorosa eliminazione per mano dei toscani, in vantaggio 2-1 fino al 90' grazie a Bajrami e un autogol di Radu, che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di Sanchez. Poi il pareggio di Ranocchia a tempo scaduto e il match point nei supplementari di Sensi, in procinto di trasferirsi alla Sampdoria. La squadra di Inzaghi ora se la vedrà con la vincente di Roma-Lecce. Il primo colpo di scena arrivaun paio di minuti, quando Correa subisce l'ennesimo infortunio muscolare della propria carriera e di questa stagione, abbandonando subito il campo tra le lacrime (come successo in campionato contro la Roma). Al suo ...

SerieA : ???? Quarti di finale della #CoppaItaliaFrecciarossa conquistati dall’@Inter dopo i tempi supplementari! ??… - CB_Ignoranza : Stefanino Sensi con le valigie in mano segna il gol del 3-2 e porta l'Inter ai quarti. Ma che bella è questa Coppa… - carlolaudisa : Risolve #Sensi (va ancora alla Samp?) il rompicapo #Empoli. Clamorosa rimonta #Inter (3-2) che soffre per i quarti di #CoppaItalia. - PianetaMilan : #CoppaItalia, #InterEmpoli 3-2 ai supplementari: nerazzurri ai quarti | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - CorSport : #Ranocchia, che rovesciata! #Sensi decide e l'#Inter va ai quarti ?? -

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche- Empoli, Inzaghi vuole queidi Coppa Italia che complicherebbero la corsa ...Quanta sofferenza in Coppa per l'di Inzaghi che risolve solo ai supplementari una sfida con l'Empoli che aveva quasi perso. ...lo segna Sensi che sta per andare via da Milano e Inzaghi è ai...E nei supplementari, la storia più incredibile: Stefano Sensi, che domani dovrebbe raggiungere la Sampdoria, entra e segna il gol che vale i quarti di finale. E si è ripetuto questa sera, dove l'Inter ...L'Inter conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo 3-2 l'Empoli in un match complicato, ai supplementari. In gol prima i padroni di casa al 12' ...