Il Principe Harry tutt’altro che felice | aria di crisi con Meghan? Ecco cosa sta succedendo

Nel momento in cui il Principe Harry è convolato a nozze con Meghan Markle sembrava che tutto quanto fosse finalmente giunto a conclusione, come nella più classica storia da favola: il principe che sposa la donna della sua vita e vive la vita che ha sempre desiderato. Questo secondo aspetto, poi, è sembrato palese soprattutto quando ha preso la decisione di rinunciare alla vita nella Famiglia Reale per andare a vivere negli Stati Uniti con la moglie: una scelta rivoluzionaria alla ricerca della felicità.

Continua a far parlare di sè il Principe Harry, coinvolto nella sulla sua azione legale contro il governo inglese per riavere la protezione della polizia. L'intento del principe è quello di poter ritornare in Inghilterra in massima sicurezza. Prendendo le distanze dall'amato figlio Andrew, 61 anni, e dal nipote, il Principe Harry, 37: per entrambi una nuova doppia umiliazione. Dopo la decisione di escluderli dalle medaglie del Giubileo... Harry e Meghan al centro dell'attenzione: il Principe minaccia una causa contro il Governo (e la Regina) per avere di nuovo la scorta. Secondo l'esperto reale Phil Dampier la «Markle non ha nessuna intenzione di rimettere piede nel Regno Unito». E così i Sussex, attesi nella City per il Giubileo di Elisabetta II, per non mostrarsi...