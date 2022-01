Il Paradiso delle signore spoiler 20 gennaio | Veronica scopre tutto e affronta Ezio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La puntata del 20delsarà rivelatrice per. La donna, infatti, comincerà a ricostruire esattamente tutta la storia che riconducea Gloria. Come reagirà? Nel frattempo, Dante Romagnoli le proverà tutte per guadagnarsi la fiducia di alcune protagoniste del grande magazzino. Riuscirà nel suo intento? Vediamoquello che L'articolo proviene da KontroKultura.

Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 24 al 28 gennaio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana. Nella puntata di lunedì 24 gennaio 2022, de Il Paradiso delle Signore 6, Gemma sarà particolarmente preoccupata per il comportamento ostile di sua madre. Gli occhi saranno puntati anche su Salvatore...