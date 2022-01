Giampaolo: «La Samp era ed è l’unica squadra per cui sarei tornato ad allenare in corsa» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi la Sampdoria ha ufficializzato la scelta di Marco Giampaolo come nuovo allenatore. Il tecnico ha rilasciato la sua prima intervista ai canali del club. “La Sampdoria era ed è l’unica squadra per la quale sarei tornato ad allenare in corsa. Sono arrivato ieri a Genova e l’ho fatto ripercorrendo lo stesso percorso, ripetendo quelle cose che mi hanno accompagnato per tre anni. Qui a Bogliasco ho ritrovato con piacere le stesse persone e tanti calciatori che avevo già allenato. Ogni volta è un’emozione nuova. Non essere più padrone del mio tempo e tornare ad allenare mi dà una forte determinazione: ho già una faccia diversa rispetto a quella di ieri. Ora toccherà a noi trovare spirito, coesione, identità. Un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi ladoria ha ufficializzato la scelta di Marcocome nuovo allenatore. Il tecnico ha rilasciato la sua prima intervista ai canali del club. “Ladoria era ed èper la qualeadin. Sono arrivato ieri a Genova e l’ho fatto ripercorrendo lo stesso percorso, ripetendo quelle cose che mi hanno accompagnato per tre anni. Qui a Bogliasco ho ritrovato con piacere le stesse persone e tanti calciatori che avevo già allenato. Ogni volta è un’emozione nuova. Non essere più padrone del mio tempo e tornare admi dà una forte determinazione: ho già una faccia diversa rispetto a quella di ieri. Ora toccherà a noi trovare spirito, coesione, identità. Un ...

