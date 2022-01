Gaspard Ulliel è morto a soli 37 anni, addio all’attore e modello francese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gaspard Ulliel è morto: lutto nel mondo del cinema francese e internazionale. A darne notizia è la famiglia, tramite una nota trasmessa alla France Presse e poi divulgata i maggiori media globali. L’attore e modello francese aveva 37 anni ed era noto per aver interpretato il celebre stilista Yves Saint Laurent nel biopic di Bertrand Bonello, uscito nel 2014. Secondo quanto si apprende, Gaspard Ulliel è rimasto vittima di un grave incidente con gli scii. L’attore si è scontrato frontalmente con un altro sciatore nel primo pomeriggio di ieri all’incrocio tra due piste presso La Rosiere, in Savoia. Trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Grenoble, è morto nella giornata odierna. Nato a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022): lutto nel mondo del cinemae internazionale. A darne notizia è la famiglia, tramite una nota trasmessa alla France Presse e poi divulgata i maggiori media globali. L’attore eaveva 37ed era noto per aver interpretato il celebre stilista Yves Saint Laurent nel biopic di Bertrand Bonello, uscito nel 2014. Secondo quanto si apprende,è rimasto vittima di un grave incidente con gli scii. L’attore si è scontrato frontalmente con un altro sciatore nel primo pomeriggio di ieri all’incrocio tra due piste presso La Rosiere, in Savoia. Trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Grenoble, ènella giornata odierna. Nato a ...

RollingStoneita : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel, rimasto vittima di un incidente sugli sci. - fanpage : Una tragedia che sconvolge il mondo del cinema. È morto #GaspardUlliel, aveva solo 37 anni - SkyTG24 : È morto l’attore francese Gaspard Ulliel, fatale l’incidente in sci. Aveva 37 anni - hiitsmegibbone : RT @sotises: Che triste notizia. ?? Gaspard Ulliel. - riccio_m : È morto l'attore francese Gaspard Ulliel, fatale un incidente di sci - la gente non ha più rispetto per la montagna! -