Elezioni Quirinale, vertice Conte-Letta-Speranza: “Aperti al confronto”. L’ex premier: “Via dal tavolo Berlusconi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere di responsabilità”. Con un tweet congiunto, Enrico Letta (Pd), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto Speranza (LeU), hanno comunicato l’esito del vertice delle forze L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi.al. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere di responsabilità”. Con un tweet congiunto, Enrico(Pd), Giuseppe(M5S) e Roberto(LeU), hanno comunicato l’esito deldelle forze L'articolo proviene da Inews24.it.

