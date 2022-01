Dopo von der Leyen, anche Michel in isolamento: «Contatto stretto con un positivo della scorta» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Sono stato appena informato di essere stato a stretto Contatto con un positivo. Non potrò quindi partecipare alla Plenaria di oggi a Strasburgo». L’annuncio del presidente del Consiglio Ue Charles Michel è arrivato sul suo profilo Twitter a poca distanza dall’Assemblea parlamentare in cui era atteso. L’incontro si farà senza Michel, ufficialmente in isolamento, mentre il presidente francese Emmanuel Macron, come previsto, illustrerà il semestre Ue presieduto da Parigi. L’altra grande assente sarà la presidente di Commissione Ue Ursula von der Leyen, anche lei bloccata nella capitale belga Dopo aver avuto notizia, lunedì scorso, della positività del suo autista. Poche ore fa Charles Michel aveva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Sono stato appena informato di essere stato acon un. Non potrò quindi partecipare alla Plenaria di oggi a Strasburgo». L’annuncio del presidente del Consiglio Ue Charlesè arrivato sul suo profilo Twitter a poca distanza dall’Assemblea parlamentare in cui era atteso. L’incontro si farà senza, ufficialmente in, mentre il presidente francese Emmanuel Macron, come previsto, illustrerà il semestre Ue presieduto da Parigi. L’altra grande assente sarà la presidente di Commissione Ue Ursula von derlei bloccata nella capitale belgaaver avuto notizia, lunedì scorso,positività del suo autista. Poche ore fa Charlesaveva ...

