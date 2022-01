Covid news. Salgono i ricoveri ordinari (+220). Il tasso di positività resta a 15,4% (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bollettino: 228.179 casi e 434 decessi. Processati 1.481.349 tamponi. Stabili le terapie intensive (-2). Ema: "Ragionevole quarta dose per vulnerabili. Vaccino sicuro in gravidanza. L'agenzia ribadisce che il vaccino in gravidanza è sicuro. In Sicilia e Calabria nuove ordinanze: si potrà usufruire dei traghetti anche senza il certificato vaccinale. La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge green pass, mentre il ministero della Salute ha approvato il nuovo protocollo anti-Covid per lo sport Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bollettino: 228.179 casi e 434 decessi. Processati 1.481.349 tamponi. Stabili le terapie intensive (-2). Ema: "Ragionevole quarta dose per vulnerabili. Vaccino sicuro in gravidanza. L'agenzia ribadisce che il vaccino in gravidanza è sicuro. In Sicilia e Calabria nuove ordinanze: si potrà usufruire dei traghetti anche senza il certificato vaccinale. La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge green pass, mentre il ministero della Salute ha approvato il nuovo protocollo anti-per lo sport

