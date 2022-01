Chi è Ugo Fuoco, il no vax che sui social ha esultato per la morte di David Sassoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sappiamo se suoi social utilizzi il suo vero volto, ma il nome è quello individuato e denunciato dalla Polizia Postale. Ugo Fuoco si è reso protagonista della classica pagina di odio online che non si ferma neanche davanti alla morte. Perché dopo il decesso del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, aveva comunicato ai suoi “seguaci” (perché ne ha molti su tutte le piattaforme) tutta la sua felicità per quanto accaduto. Ovviamente nelle sue pagine non possono mancare le bufale (alcune paradossali) contro i vaccini. Ugo Fuoco, l’uomo denunciato per aver insultato Sassoli dopo la sua morte La polizia postale è risalita alla sua identità dopo aver visto circolare in rete e nelle chat della galassia anti-vaccinista un messaggio che riportava ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non sappiamo se suoiutilizzi il suo vero volto, ma il nome è quello individuato e denunciato dalla Polizia Postale. Ugosi è reso protagonista della classica pagina di odio online che non si ferma neanche davanti alla. Perché dopo il decesso del Presidente del Parlamento Europeo,, aveva comunicato ai suoi “seguaci” (perché ne ha molti su tutte le piattaforme) tutta la sua felicità per quanto accaduto. Ovviamente nelle sue pagine non possono mancare le bufale (alcune paradossali) contro i vaccini. Ugo, l’uomo denunciato per aver insultatodopo la suaLa polizia postale è risalita alla sua identità dopo aver visto circolare in rete e nelle chat della galassia anti-vaccinista un messaggio che riportava ...

