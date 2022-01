Beautiful | trama 19 gennaio 2022 | Steffy consola Liam

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuova puntataoggi 19con una svolta tra i protagonisti che sono pronti a stravolgere le loro vite. Ma non è tutto come sembra! Hope ha traditocon Thomas? Anticipazioni nuova puntataoggi 19con un colpo di scena che metterà due coppie in discussione.è profondamente preoccupato per Hope, convinto che Thomas sia nuovamente ossessionato da lei. Lo Spencer si trova a casa die cerca di trovare con lei una soluzione. Mentre chiacchierano, vede dal suo cellulare la posizione di Hope e capisce che è ancora a casa del Forrester. Nonostante la Logan gli abbia chiesto espressamente di ragionare e non fare alcuna scenata di gelosia,non riesce a stare fermo e ...