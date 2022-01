Addio Milan, adesso non ci sono dubbi: annuncio in conferenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In casa Milan continuano a valutare nomi per la difesa. Uno dei calciatori più gettonati dalla dirigenza però sembra ormai sfumato. Nel corso di questa sessione di calciomercato invernale il Milan sonda il mercato per trovare interessanti opportunità. L’unico reparto dove la squadra di Pioli sembra davvero in difficoltà è quello difensivo. Di fatto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In casacontinuano a valutare nomi per la difesa. Uno dei calciatori più gettonati dalla dirigenza però sembra ormai sfumato. Nel corso di questa sessione di calciomercato invernale ilsonda il mercato per trovare interessanti opportunità. L’unico reparto dove la squadra di Pioli sembra davvero in difficoltà è quello difensivo. Di fatto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmercatoweb : ????#Milan, l'addio di #Castillejo può portare al colpo #Damsgaard: Inter e Juventus a rischio beffa?? - notizie_milan : Milan, Bakayoko in prestito biennale: ma in estate può concretizzarsi l’addio - MilanWorldForum : Corbani, ex sindaco di Milano:'La Cattedrale non si farà. Ecco perchè. Milan e Inter ancora a San Siro' Le dichiar… - MilanWorldForum : Corbani, ex sindaco di Milano:'La Cattedrale non si farà. Ecco perchè. Milan e Inter ancora a San Siro' Le dichiar… - ptvtelenostra : Addio all'arbitro Michelotti: diresse la gara tra Avellino e Milan del 1979 -