'A Sanremo con un sound nuovo, un brano con il nostro lato b' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rita Vecchio MILANO - "Ritornare Sanremo? E dove è stato il tempo di scrivere una canzone, dopo un anno passato tra disco, libro e tour?". E invece, La Rappresentante di Lista il brano lo aveva già. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rita Vecchio MILANO - "Ritornare? E dove è stato il tempo di scrivere una canzone, dopo un anno passato tra disco, libro e tour?". E invece, La Rappresentante di Lista illo aveva già. ...

Advertising

CremoniniCesare : Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! ?? ?? Sono onorato di portare la mia musica… - RadioItalia : 'Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva' g… - Paoletta_F : .@MarroneEmma a #Sanremo2022 con @francescacheeks alla direzione d’orchestra - jessthemess3093 : Con le persone che mi chiedono qualcosa non faccio che dire: “ci pensiamo poi dopo Sanremo” “Dopo Sanremo” is the new “dopo le feste” - alessia23ale : RT @amaricord: Due settimane a Sanremo e ancora non hanno rinchiuso l'intero cast in una bolla con zero contatti Ama cosa stai aspettando n… -