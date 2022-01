Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 12:10 (Di martedì 18 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in arrivo tra oggi e domani dbcm con la lista delle attività di esercizi dove non sarà richiesto il Green Park Tutto parte dal primo febbraio lo spiega il Sottosegretario alla salute sileri nella riunione tecnica di ieri si sarebbe Convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti pass free oltre ad alimentare sanitaria anche negozi di ottica o per l’acquisto di pellet e legna per riscaldamento così come carburante ancora in corso di valutazione vicole tabaccai Sì le ricordo inoltre che omicron corre Ma pure vaccinato e meno grave verosimilmente si è toccato il picco e si assisterà a breve una decrescita dei casi che consentirà di rivedere le misure Booster somministrato finora 69 5% della popolazione oggetto della dose oltre 24 milioni di persone fa sapere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in arrivo tra oggi e domani dbcm con la lista delle attività di esercizi dove non sarà richiesto il Green Park Tutto parte dal primo febbraio lo spiega il Sottosegretario alla salute sileri nella riunione tecnica di ieri si sarebbe Convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti pass free oltre ad alimentare sanitaria anche negozi di ottica o per l’acquisto di pellet e legna per riscaldamento così come carburante ancora in corso di valutazione vicole tabaccai Sì le ricordo inoltre che omicron corre Ma pure vaccinato e meno grave verosimilmente si è toccato il picco e si assisterà a breve una decrescita dei casi che consentirà di rivedere le misure Booster somministrato finora 69 5% della popolazione oggetto della dose oltre 24 milioni di persone fa sapere ...

Advertising

pomeriggio5 : Amici e amiche, inizia oggi il quindicesimo anno di #Pomeriggio5! ???? La nostra @carmelitadurso vi aspetta per tutt… - fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - fanpage : 'Avete ucciso mia madre. Lei non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio, o al battesimo di mio figlio' Si… - PianetaMilan : .@acmilan, @matteosalvinimi su #Instagram: “Arbitro da schifo. La società non stia zitta come al solito” -… - VesuvioLive : Angela Sara Cacciapuoti ha vinto lo “Stars in Computer Networking and Communications” -