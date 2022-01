SPECIALE LOCAZIONI ROMA

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) – 18.01.2022 – Il contratto a canone concordato tocca il 71,0% Nel primo semestre 2021, secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione asono in diminuzione: -0,3% per i monolocali, -0,1% per i bilocali e 0,0% per i trilocali. Nella capitale per un monolocale si spendono mediamente 560 € al mese, per un bilocale 720 € al mese e 890 € per un trilocale. Canoni di locazione in leggero aumento nella macroarea di Villa Ada-Monte Sacro (+0,8% i monolocali, +0,4% i bilocali e i trilocali) dove hanno performato bene le zone con richieste di universitari che, nella capitale, da giugno 2021 sono iniziati lentamente a tornare. Canoni di locazione in leggero aumento anche nella macroarea di San Giovanni-Est (+0,2% i monolocali, +0,4% i bilocali e 0,0% i trilocali) dove ha inciso l’andamento di quartieri periferici come Centocelle e ...